استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وزارة الصحة تتبلغ رسمياً من هيئة الشؤون المدنية، باستشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاماً)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس».

وأُصيب خمسة مستوطنين إسرائيليين بجراح، عصر اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك بحسب ما نشره موقع «الحدث» الفلسطيني.

ووفقًا لـ«نجمة داوود الحمراء»، فإن عدد الاصابات في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معاليه أدوميم، ارتفع إلى 5؛ اثنين منهم خطيرة و3 متوسطة.

بدورها، أكدت القناة «14 الإسرائيلية»، مقتل منفذ العملية، عقب إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت القناة «13 الإسرائيلية» أن منفذ عملية إطلاق النار كان يرتدي زي حارس أمن، مشيرة إلى أنه استخدم بندقية M16.

في حين، قالت صحيفة «معاريف» في تحقيق أولي: «إن منفذ العملية من عمال النظافة في مستوطنة معاليه أدوميم، وركض باتجاه المركز التجاري في المستوطنة، وأطلق النار صوب المستوطنين في المكان، وتم تحييد من قبل حارس أمن».

وبينت الصحيفة، أن «نتنياهو» يتلقى تحديثات منتظمة حول الهجوم في معاليه أدوميم، علما أن العملية وقعت بالتزامن مع عقده جلسة تقييم أمنية برفقة «جالانت» في مقر الجيش الإسرائيلي بالضفة.

ولفتت إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قاطع زيارة لقاعدة لقوات «حرس الحدود»، ويتوجه حاليا لمكان العملية.