 الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تواصل استفزازاتها الخطيرة في سماء سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تواصل استفزازاتها الخطيرة في سماء سوريا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 5:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 5:07 ص

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فاديم كوليت، أن طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة يواصل استفزازه و خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، عن كوليت في مؤتمر صحفي قوله إنه :"تم تسجيل 8 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم خلال اليوم الماضي، تتعلق برحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأضاف أنه :"تم تسجيل 6 انتهاكات للأجواء السورية من قبل مقاتلتين من طراز "إف-16" و4 مقاتلات من طراز "إف-35" وثلاثة مسيرات من طراز MQ-1C في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية".

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