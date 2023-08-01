انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين

أظهر تقرير اقتصادي خاص نشر اليوم الثلاثاء دخول قطاع التصنيع في الصين دائرة الانكماش خلال يوليو الماضي.



وذكرت مؤسسة كايشين الإعلامية أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الذي تصدره تراجع خلال الشهر الماضي إلى 2ر49 نقطة، مقابل 5ر50 نقطة خلال الشهر السابق.



وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.



جاء تراجع المؤشر الرئيسي نتيجة تجدد تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة التي تلقتها شركات تصنيع السلع في الصين. ورغم أنه كان طفيفا، فإن تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة جاء رغم ارتفاع المبيعات خلال الشهرين السابقين.



وغالبا ما تقول الشركات إن ظروف السوق الضعيفة نسبيا في الداخل والخارج أثرت على طلب العملاء. وبالفعل تراجعت عمليات التصدير بأعلى نسبة لها منذ سبتمبر 2022. وأدى تراجع الطلب إلى قيام شركات التصنيع بخفض الإنتاج لأول مرة منذ يناير الماضي رغم أنه كان خفضا طفيفا.



يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات اقتصادية حكومية نشرت أمس الاثنين تحسن أداء نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي، رغم استمراره في دائرة الانكماش.



وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين ارتفع خلال يوليو الماضي إلى 3ر49 نقطة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 2ر49 نقطة مقابل 49 نقطة في يونيو الماضي.



وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.



في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 5ر51 نقطة مقابل 2ر53 نقطة خلال الشهر السابق. وتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 1ر51 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 5ر52 نقطة خلال الشهر الماضي.