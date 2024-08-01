محافظ الأقصر يبحث تعميق العلاقات مع عضو الحزب الشيوعي الصيني

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، شن هاي شيونغ، عضو اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، رئيس مجموعة الصين للإعلام ورئيس التحرير، والوفد المرافق له.

استهدف اللقاء تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتنفيذ التوافقات المهمة التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين خلال الزيارة الأخيرة لرئيس جمهورية مصر العربية إلى الصين الشعبية.

ورحب محافظ الأقصر بالوفد الصيني، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الصينية راسخة وقديمة ومستمرة حتى الآن. وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية في خمسينات القرن الماضي، وأن الرئيسين خلال تبادل زيارتهما وقعا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات. ثم قدم عرضًا تفصيليًا شرح فيه مقومات المحافظة السياحية والأثرية والزراعية والصناعية.

من جانبه، أشاد شن هاي شيونغ بالحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن الأقصر مدينة جميلة وتستقبل عددًا كبيرًا من السياح الصينيين سنويًا. وأضاف أن مصر والصين صديقين وتجمعهما علاقة تاريخية طويلة، حتى أن الكتابة الهيروغليفية القديمة تتشابه في شكلها مع الكتابة الصينية القديمة.

وبيَّن شيونغ أن هناك اتفاقيات تعاون وتوائم بين مدينة الأقصر وعدة مدن صينية، مؤكدًا عمق العلاقات بين الجانبين.

وعقب انتهاء اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية والهدايا التي تعبر عن حضارة كل من البلدين، ثم توجه محافظ الأقصر برفقة الوفد الصيني إلى متحف الأقصر للفن الحديث للمشاركة في إطلاق معرض "رحلة عبر الحضارات: لقاء مع ليانغتشو - جولة عالمية 2024 في الأقصر".