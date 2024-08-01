جيش الاحتلال: مستعدون برا وجوا وبحرا لكل السيناريوهات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم، أن جيشه في ذروة الاستعداد جوا وبرا وبحرا ومستعد لكل السيناريوهات، وسط تأكيد إيرن وحزب الله والحوثيون أن الرد قادم على الاستهدافات والاغتيالات التي نفذها الاحتلال في الأيام الماضية.

وأضاف أنه لا تغيير حتى الآن في السياسة الدفاعية وتعليمات الجبهة الداخلية، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأشار إلى أن شركاء إسرائيل الدوليين سيزيدون قواتهم في المنطقة، بحسب تعبيره.

وتتحسب إسرائيل لرد من إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وكذلك من حزب الله على اغتيال أحد أهم قادته العسكريين فؤاد شكر. وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت لبنان وإيران عبر قنوات دبلوماسية أنها مستعدة لحرب شاملة.