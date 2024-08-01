تشييع جثامين 4 أشقاء قُتلوا على يد والدهم إثر مروره بحالة نفسية في قليوب

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شيع المئات من أهالي قرية صنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، جثامين الأشقاء الأربعة المقتولين على يد والدهم بقرية حلابة في قليوب.

تم نقل الجثامين إلى مسجد القرية بعد انتهاء أعمال التشريح في مستشفى بنها العام، وتمت مراسم التشييع إلى مثواهم الأخير في مقابر الأسرة.

شهدت قرية حلابة التابعة لمدينة قليوب، حادثًا بشعًا حيث قَتل الأب أربعة من أبنائه، وهم: جلال عبد العظيم (21 سنة)، تسنيم (18 سنة)، ريتاج (9 سنوات)، ونديم (15 سنة).

وأفادت المعلومات الأولية بأن الأب كان يعاني من حالة نفسية سيئة بعد أن تركت زوجته المنزل، ما دفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى قليوب تحت تصرف الجهات المختصة للتحقيق.