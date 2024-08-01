الإحصاء: 474% ارتفاعا في قيمة الاستثمارات السعودية بمصر خلال 2022-2023

ارتفعت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال العام المالي 2022/2023 بنسبة 474.3%، لتسجل 2.4 مليار دولار مقابل 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الإحصاء تطور قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغت 649.1 مليون دولار عام 2014/2015، مقابل 284.4 مليون دولار عام 2013/2014 بنسبة ارتفاع قدرها 128.2%.

وتراجعت في العام التالي لتسجل 313 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 51.8% عن عام 2014/2015، وارتفعت في عام 2016/2017 لتصل إلى 343.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 9.8% عن العام السابق عليه.

ثم عادت للانخفاض مسجلة 296.7 مليون دولار عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 13.7% عن العام السابق عليه.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاعها مرة أخرى عام 2018/2019 لتصل إلى 430.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 45% عن العام السابق عليه.

ثم انخفضت إلى 356.2 مليون دولار عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.2% عن العام السابق عليه، واستمرت في الانخفاض لتبلغ 325.3 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 8.7% عن العام السابق عليه، وارتفعت إلى 491.6 مليون دولار عام 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1% عن العام السابق عليه.