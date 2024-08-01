توزيع 8 آلاف ملصق بتعريفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة في الإسكندرية



أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، عن توزيع 8058 ملصقًا خاصًا بسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخارجية، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقًا للزيادات الجديدة، وذلك لضمان عدم رفع قائدي السيارات تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووضعت إدارة المواقف منذ اعتماد تسعيرة الركوب الجديدة "بانرات" توضح خطوط السير وسعر تعريفة الركوب في كل خط، وذلك داخل 7 مواقف بنطاق المحافظة وهي: "ميدان الشهداء بمحطة مصرر، والكيلو 21، والعوايد، والعامرية، وبسيون - أبو سليمان، والمنشية، والموقف الجديد".

وقال بيان صادر عن المحافظة اليوم الخميس، أن ذلك جاء تنفيذًا لبيان التسعيرة الجديدة التي اعتمدها الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وحثه التنفيذيين على متابعة تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة، والاستجابة العاجلة لشكاوى ومطالب المواطنين بهذا الشأن.

وأكد البيان، استمرار تكثيف الحملات المشتركة بين جميع الجهات التنفيذية المعنية بمراقبة مواقف "السيرفيس" والمواقف الإقليمية والداخلية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية.

ونوهت محافظة الإسكندرية، بأن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة، بحضور جميع الجهات المعنية، حيث تستقبل شكاوى المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.