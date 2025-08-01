واشنطن: تمويل قطري كامل لغاز أذربيجان إلى سوريا عبر تركيا

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أعلنت السفارة الأمريكية لدى دمشق، تمويل قطر بشكل كامل لمبادرة تدفق الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا، مشيرة إلى أنه سيبدأ غدا السبت.

وقالت السفارة في منشور عبر منصة إكس، الجمعة: "خالص الشكر لدولة قطر على تمويلها الكامل لمبادرة الغاز الحيوية لسوريا"، دون ذكر قيمة ذلك.

وأضافت "اعتبارا من 2 أغسطس (السبت)، سيبدأ تدفّق الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر تركيا لتوليد 800 ميجاواط من الكهرباء، وسيوفر الإنارة لنحو 5 ملايين منزل" في سوريا.

واعتبرت أن هذا التدفق "خطوة جوهرية نحو التخفيف والاستقرار في لحظة حرجة، وتجسيد جريء للشراكة والصداقة من قبل قطر وقيادتها".

والأربعاء، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أنه اعتبارا من 2 أغسطس سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى محافظة حلب شمالي سوريا، عبر ولاية كيليس التركية.

وأشار بيرقدار، خلال استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول، إلى أن خط الغاز الطبيعي الممتد من ولاية كيليس إلى محافظة حلب اكتمل في مايو الماضي، وأن التدفق الأول للغاز سيبدأ عبر هذا الخط.

وبيّن أن تركيا ستتعاون مع أذربيجان وقطر في هذه المرحلة.

وفي 12 يوليو الماضي، وقعت دمشق مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأذربيجانية "سوكار" (حكومية) لتوريد الغاز الطبيعي، على هامش زيارة رسمية أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باكو.

وعقب التوقيع، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير عبر منصة إكس: "ناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في سوريا، وتم توقيع اتفاق مع شركة سوكار بخصوص توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا في خطوة نحو الاستقلال بالطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن".

ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا واقعا هشا جراء تدمير معظم محطات توليد الطاقة خلال الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين 14 عاما.