 مانشستر يونايتد يتحرك للتعاقد مع دوناروما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مانشستر يونايتد يتحرك للتعاقد مع دوناروما

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 1 أغسطس 2025 - 4:34 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أغسطس 2025 - 4:34 م

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، لاعب باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل، مع اقتراب عقده من الانتهاء.

ووفقًا لصحيفة تليجراف البريطانية، فقد فتح مانشستر يونايتد باب المفاوضات مع دوناروما، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي يضمن انضمامه إلى صفوف "الشياطين الحمر" بشكل مجاني، حال فشل ضمه هذا الصيف من باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد ليس الفريق الوحيد المهتم بالحارس الدولي الإيطالي، حيث أبدى نادي جالاتا سراي التركي رغبته في التعاقد معه، ويثق في قدرته على تقديم عرض مالي جذاب للحصول على خدماته.

وكان دوناروما قد توج بثلاثية تاريخية مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، بعدما ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن دوناروما بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف شباب نادي ميلان، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول وهو في سن صغيرة، ليصبح أحد أبرز حراس القارة، ثم ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ميلان.


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