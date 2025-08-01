وزير الخارجية الألماني: الحكومة ملتزمة بفرض عقوبات إضافية على المستوطنين

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قال وزير الخارجية الألماني، يوهان وودبول، إن الحكومة الألمانية ملتزمة بفرض عقوبات إضافية على المستوطنين.

وتُشكل المستوطنات عقبة رئيسية أمام حل الدولتين، وسياسة بناء المستوطنات تتعارض بوضوح مع القانون الدولي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وزار وزير الخارجية الألماني الضفة الغربية، وتحديدا بلدة الطيبة وقرى رام الله، التي تتعرض لهجمات المستوطنين، وقال إن "تزايد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية جريمة وإرهاب. يجب تقديمهم للعدالة وحماية الفلسطينيين".

وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية، خلال منشور عبر منصة "إكس"، أن الحكومة ملتزمة بفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، ووصفت المستوطنات غير القانونية هناك بأنها عقبة رئيسية أمام حل الدولتين، بحسب شبكة الشرق السعودية.