كفر الشيخ: استعدادات مكثفة لانطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات

عقد اللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والإدارات والجمعيات الزراعية؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية للموجة الـ30، وبحث آليات تنفيذها بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وجهات الولاية.

وأكد أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يمثل أولوية قصوى، مشددًا على سرعة إزالة أي تعديات في مهدها، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، واستمرار دعم المواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التقنين والتصالح وفقًا لأحكام القانون.

وبدوره، وجه المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بتكثيف التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية ووحدات المتغيرات المكانية؛ لضمان تحقيق مستهدفات الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا.

ودعا محافظ كفر الشيخ، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة من خلال الخط الساخن (114)، أو مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة؛ حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض هيبة القانون.