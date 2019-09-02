طلعت يوسف: الإرهاق وبند الإعارة سبب الخسارة من الزمالك

أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أنهم تأثروا بعدم مشاركة بعض اللاعبين في مواجهة اليوم بشكل اضطراري وعلى رأسهم الإيفواري رزاق سيسيه بسبب البند الموجود في الإعارة بعدم مشاركتهم أمام الزمالك.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد:"البند غير مرغوب فيه من الأساس. وهو غير موجود في العالم سوى داخل مصر".

وأضاف أنه كان مجبراً علي الموافقة علي وضع هذا البند في عقود الإعارة بسبب حاجته الفنية للاعبين القادمين من الزمالك.

وأوضح :"الظروف كانت ضد فريقي.. ولعبنا من أجل الفوز في مواجهة اليوم ورحلة الكويت ومواجهة العربي الكويتي الأخيرة كان لها تأثيرها على اللاعبين من ناحية الإرهاق".

وودع الاتحاد بطولة كأس مصر بعد خسارته أمام الزمالك صفر / 1 في الدور قبل النهائي من البطولة اليوم الأحد.