أمريكا تخفض عدد اللقاحات التي توصي بها لكل طفل في مراجعة غير مسبوقة

اتخذت الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة اليوم الاثنين، بخفض عدد اللقاحات التي توصي بها لكل طفل، وتركت التطعيمات الأخرى، مثل لقاحات الإنفلونزا، مفتوحة للأسر بدون توجيه واضح.

وقال مسئولون إن إصلاح جدول اللقاحات الاتحادي لن يؤدي إلى فقدان أي أسرة لإمكانية الوصول إلى اللقاحات أو التغطية التأمينية للقاحات، لكن خبراء الطب انتقدوا هذه الخطوة، قائلين إنها قد تؤدي إلى انخفاض تناول اللقاحات المهمة وزيادة الأمراض.

وجاء هذا التغيير، الذي اعترف مسئولون أنه تم دون مساهمة لجنة استشارية عادة ما تتم استشارتها بشأن جدول اللقاحات، بعدما طلب الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مراجعة كيفية تعامل الدول المماثلة مع توصيات اللقاحات والنظر في مراجعة توجيهاتها للتوافق مع إرشاداتها.