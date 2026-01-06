ارتفاع حاد في أسعار الذهب بسبب التطورات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب بشدة في تعاملات اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على الاستثمارات الآمنة عقب الهجوم العسكري الأمريكي السريع في فنزويلا أول أمس السبت، والذي أسفر عن اعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته.

وقفز سعر الذهب في بورصة السلع بنيويورك، تسليم الشهر الحالي بمقدار 50ر122 دولار أي بنسبة 84ر2% إلى 90ر4436 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر الفضة في بورصة السلع، تسليم يناير الحالي بمقدار 6080ر5 دولار أي بنسبة 95ر7% إلى 164ر76 دولار للأوقية.

يذكر أن القوات الأمريكية نفذت ليل السبت الماضي "ضربة واسعة النطاق" على فنزويلا، وألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين حكما البلاد لفترة طويلة، ونقلا جوا إلى خارج البلاد لمواجهة اتهامات جنائية في الولايات المتحدة.

أنهت العملية، التي أُطلق عليها اسم "العزم المطلق"، حكم مادورو البالغ من العمر 63 عاما، والذي كان في السلطة منذ عام 2013. وقد أدانت إيران وروسيا وكوبا هذه العملية.

تتولى نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريحيز حاليًا إدارة شؤون البلاد. وقد أكد الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد أنه في حال عدم تعاون القيادة الحالية مع الجهود الأمريكية، فإنه قد يأمر بشن ضربة أخرى.

ويتهم ترامب نظام مادورو بتعزيز تجارة المخدرات التي تتغلغل في الولايات المتحدة.

ورد مادورو، الذي كان ينفي هذه الادعاءات، بأن إدارة ترامب تسعى للاستيلاء على احتياطيات النفط في فنزويلا، ودعا إلى تدخل الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية من نوع "النفط الخام الثقيل جدا" في العالم.

وارتفعت صادرات النفط الخام الفنزويلية في عام 2025 إلى حوالي 900 ألف برميل يوميًا. كما تمتلك البلاد احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي.

وفي مارس 2020، وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات إلى مادورو بتهم "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".

هدد ترامب أيضا كولومبيا والمكسيك بأنهما قد تواجهان المصير نفسه إذا فشلتا في احتواء تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.

قبل حلول العام الجديد مباشرة، أجرت الصين مناورات عسكرية كبرى حول تايوان، ويخشى الخبراء من أن تقدم الصين على عملية مماثلة لما فعلته الولايات المتحدة في فنزويلا.

في أوروبا، وبينما تسعى أوكرانيا وحلفاؤها إلى تسريع جهود التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين روسيا أوكرانيا شنت روسيا غارات جوية جديدة على العاصمة الأوكرانية.

في الأسبوع الماضي، وجّه ترامب تحذيرا شديد اللهجة لإيران بأنه سيدعم ضربة إسرائيلية إذا حاولت إيران استئناف برامجها النووية.

وأدت التوترات الجيوسياسية المتلاحقة في الأيام الأخيرة إلى دفع المستثمرين نحو اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وفي عام 2025، حقق الذهب أفضل أداء له منذ عام 1979، حيث ارتفع بأكثر من 60% وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية واصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة الصادر عن معهد إدارة الإمدادات اليوم انخفاضه للشهر الثالث على التوالي إلى 9ر47 نقطة خلال الشهر الماضي وهو ما يشير إلى تزايد حدة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع الأمريكي.