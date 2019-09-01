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في ذكرى اندلاع الحرب العالمية الثانية.. الرئيس الألماني يؤكد دور بلاده في أوروبا

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير
د ب أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 5:46 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 5:46 م

أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأحد خلال مشاركته في فعاليات إحياء ذكرى اندلاع الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاما، دور بلاده في أوروبا.

وقال شتاينماير اليوم: "لأنه تم السماح لألمانيا-على الرغم من تاريخها- بالنمو في اتجاه قوة جديدة بأوروبا، يتعين علينا، نحن الألمان، القيام بالمزيد لأجل أوروبا. يتعين علينا الإسهام بالمزيد لأجل تحقيق الأمن بأوروبا. يتعين علينا الانخراط بشكل أكبر لأجل تحقيق الرخاء بأوروبا. كما يتعين علينا الإنصات بشكل أكبر لأجل تماسك أوروبا".

وكان الرئيس الألماني طلب الصفح من الشعب البولندي على الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية وذلك خلال كلمته في فيلون، أول مدينة تتعرض للقصف بسلاح الجو الألماني "لوفتوافا" في تلك الحرب.

وقال شتاينماير باللغتين الألمانية والبولندية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد "أحيي ذكرى ضحايا الهجوم على فيلون. وأشيد بضحايا الطغيان الألماني من البولنديين وأطلب الصفح".


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