عريقات: فرض إسرائيل سيادتها على مستوطنات الضفة الغربية خطر على النظام الدولي

ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأحد، بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه فرض سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وقال عريقات، في بيان صحفي، إن "تصريح نتنياهو العلني لضم كافة المستوطنات على الضفة الغربية لا يشكل خطراً وتهديداً للشعب الفلسطيني وحده فحسب بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها".

وطالب عريقات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة بـ"تحرك دولي عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2334" الذي يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي.

وقال إن "إعلان السيادة على كل المستوطنات لن يغير شيئا على أرض الواقع، حيث إن الضفة الغربية أرضاً محتلة".

وأضاف أن "هيمنة القوة لا تخلق قانوناً ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم غير قانوني والاستيطان جريمة حرب".

واعتبر عريقات تصريح نتنياهو "إنذار صريح للمجتمع الدولي باستباحة القانون الدولي الذي يعتبر أن عملية الضم والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة عمل غير قانوني، ويفتح الآفاق بالتحالف مع الإدارة الأمريكية للانقلاب على النظام الدولي بشكل كامل وخلق نظام القوة والهيمنة".