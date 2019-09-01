التحالف العربي في اليمن ينفي استهداف سجن في ذمار اليمنية

نفى التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية اليوم الأحد، استهداف سجن في محافظة ذمار، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكدا أن الموقع الذي تم استهدافه عسكري تابع لميليشيا الحوثي الإرهابية ويبتعد 10 كيلومترات عن ذمار.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان اليوم، إنّ "الموقع الذي تم استهدافه في محافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء، موقع عسكري، وليس سجنًا كما ادعت ميليشيات الحوثيين".

واتهم الحوثيون التحالف العربي المساند للحكومة اليمنية، في وقت سابق اليوم، بقصف سجن في محافظة ذمار، وزعموا أن ذلك تسبب في سقوط العشرات القتلى والجرحى من السجناء.

وأوضح المالكي أنّ "ميناء الحديدة لا يزال النقطة التي يستخدمها الحوثيون للحصول على أسلحة"، مشيرًا إلى أنّ "تطوير أسلحة الميليشيات الحوثية يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط 50 قتيلا و100 جريح بقصف شنته مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، على سجن للجماعة في محافظة ذمار، وسط اليمن.