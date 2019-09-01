في خطوة تصاعدية لأعمال العنف في البلاد، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس السبت، حادث إطلاق نار جماعي وأعمال عنف بولاية تكساس جديد، أودي بحياة 5 أشخاص وإصابة العشرات.

ويعد شهر أغسطس الشهر الأكثر دموية في الفترة الأخيرة بتايخ الولايات المتحدة الأمريكية، إثر حوادث إطلاق النار المتكررة التي شهدها، ففي الأسبوع الأول منه قُتل 30 شخص وأصيب ما يتجاوز المئة في حوادث إطلاق نار شهدتهما ولايتا تكساس وأوهايو، وقبل رحيله بساعات قتل 5 أشخاص وأصيب 21 آخرين.

-تكساس.. 20 قتيل و25 مصابا

في 3 أغسطس، بدأت أعمال العنف في الولايات المتحدة الأمريكية حينما شهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس، الحدودية مع المكسيك، مجزرة دموية أوقعت أكبر عدد من الضحايا، إذ أطلق شاب أبيض يدعى باتريك كروسياس، يبلغ من العمر 21 عامًا، النار بشكل عشوائي، على المواطنين في متجر "ولمارت" بالمدينة التي يسكنها عدد كبير من ذوي الأصول المكسيكية، ليقتل 20 شخصًا ويوقع عشرات المصابين.

وصنفت تلك المجزرة الدموية كثامن أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث، بعد واقعة عام 1984، في مدينة سان إيسدرو التي أسفت عن مقتل 21 شخصًا.

-أوهايو.. 10 قتلى و26 جريحا

بعد أقل من 13 ساعة على وقوع مجزرة تكساس، وقع هجوم دموي آخر بولاية أوهايو، حينما فتح مسلح يدعى كونور بيتس، ويبلغ من العمر 24 عاما، النار على المواطنين في وسط مدينة دايتون التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات.

وأفادت الشرطة بأن إطلاق النار لم يستغرق حوالي 30 ثانية من المسلح، الذي بدا عليه الإحترافية في استخدام السلاح، مسفرا عن مقتل عشرة أشخاص من ضمنهم شقيقته، وإصابة 26 آخرين، قبل أن يسقطوه قتيلا، وفقاً لما ذكرته شبكة «سي ان ان» الأمريكية.

-شيكاغو.. 3 قتلى و37 مصابا

وفي 4 أغسطس، وبعد أقل يوم من حادثي تكساس وأوهايو، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 37 آخرون، بعد إطلاق من قبل عدة أشخاص داخل سيارة سوداء من طراز «شيفروليه كامارو»، على المواطنين في متنزه «دوغلاس بارك»، في مدينة شيكاغو.

-نيويورك.. إصابة 12 شخصا

وفي 7 أغسطس، شهدت الولايات المتحدة أعمال عنف أخري، لكن تلك المرة غير مقصودة، حيث تسبب ارتفاع أصوات فتحات عوادم للدراجات النارية، في حالة من الفزع والذعر لدي المواطنين الأمريكيين، في ميدان تايمز سكوير، أشهر ميادين مدينة نيويورك.

وأظهرت لقطات الفيديو مئات الأشخاص وهم يجرون بسرعة كبيرة في مختلف الاتجاهات ويلجأ بعضهم لبعض الأبنية القريبة للميدان بسبب اعتقادهم أنها أصوات لإطلاق النار، ليسفر الموقف عن إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة بسبب حوادث التدافع.

-كاليفورنيا.. مقتل 4 أشخاص

وفي 8 أغسطس، شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، هجوم بسلاح أبيض جنوب الولاية، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفقا لما نقلته فضائية «إكسترا نيوز» المصرية.

-شيكاغو.. إصابة 6 أشخاص

وفي 11 أغسطس، أصيب 5 نساء ورجلا بجروح، عقب فتح مسلح النار، على مجموعة كبيرة من الناس في إحدى الحفلات بجارفيلد بارك بمنطقة ويست ليك، بولاية شيكاغو الأمريكية.

-فيلادلفيا.. اصابة 6 رجال شرطة

وفي 15 أغسطس، أصيب 6 من رجال الشرطة جراء تبادل إطلاق نار مع مسلح، عقب مداهمة منزل في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، يشتبه في كونه مقرا لعصابات تهريب المخدرات.

واستمر تبادل اطلاق النار في المدينة لمدة تزايدت عن الثلاث ساعات، الأمر الذي استدعي الشرطة الأمريكية لمطالبة سكان المنطقة بالبقاء داخل بيوتهم، بعد تبادل إطلاق مئات الأعيرة النارية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

-ماريلاند.. إصابة 7 أشخاص

وفي 25 أغسطس، أصيب 7 أشخاص على الأقل، تراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، في حادث إطلاق نار على حفل عيد ميلاد طفل يبلغ من العمر عامين، جنوب شرق ولاية ماريلاند.

-‎‎ألاباما.. إصابة 10 أشخاص

وفي 30 أغسطس، أصيب 10 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، خلال حادث إطلاق نار بمباراة لفريقين بمدرستين ثانويتين داخل ملعب لكرة القدم الأمريكية بمدينة موبيل في ولاية ألاباما، وفقا لشبكة «السي إن إن» الأمريكية، أوضحت الشرطة الأمريكية أن خمسة من الجرحى في حالة خطيرة.

-تكساس.. مقتل 5 وإصابة 20 شخصا

وأمس السبت (31 أغسطس)، فتح مسلح النار بشكل عشوائي على سائقي السيارات في مدينة أوديسا بولاية تكساس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة ما يتجاوز الـ 20 شخصا، من ضمنهم ثلاثة من ضباط الشرطة، قبل أن تسقطه قوات الشرطة قتيلا.

وبدأت حادثة العنف العشوائي بعد أن أستوقف ضابط شرطة شاب أبيض في الثلاثينيات من العمر بسيارته على جانب الطريق بالقرب من مدينة أوديسا، وفقا لشبكة «فوكس نيوز ».