ملك البحرين يؤكد على أهمية استمرار الدعم الدولي وتقديم الإغاثة الإنسانية لأفغانستان

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، في قصر الصخيرف. مور اليدهاران وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا».



ونقل الوزير الضيف إلى الملك تحيات وتقدير الرئيس رام نات كوفيند، رئيس جمهورية الهند، وناريندرا مودي رئيس الوزراء، وأطيب تمنياتهما لشعب مملكة البحرين بالمزيد من الرفعة والتقدم، فيما كلفه الملك بنقل تحياته وتمنياته إلى الرئيس الهندي ورئيس وزرائه ولشعب الهند الصديق بدوام الرقي والتطور.



ورحب العاهل البحريني بوزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، مشيدا بمسار العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في كافة القطاعات الحيوية وآفاق تعزيزها وتطويرها، مؤكد أن العلاقات البحرينية الهندية راسخة وتقوم على أسس قوية من التاريخ المشترك والمصالح المتبادلة.



كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والتطورات موضع الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد الملك على أهمية الدعم الدولي للتنمية والاستقرار في أفغانستان والاستمرار بتقديم الإغاثة الإنسانية اللازمة، مع مراعاة احترام معتقداتها وقيمها لكل ما فيه الخير والأمن لها ولشعبها والاستقرار في المنطقة، متمنياً أن يعم السلام والتآخي العالم أجمع.



كما أعرب الملك عن تقديره للجهود المتواصلة لأبناء الجالية الهندية ومنذ سنوات طويلة في مسيرة البناء والتطور التي تشهدها البلاد، والتي تحظى بالتقدير من شعب البحرين.



من جهته، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي عن سعادته بزيارة مملكة البحرين، مشيدا بدور العاهل البحريني في تطوير وتنمية أطر التعاون والدفع بمسيرة علاقات الصداقة العريقة بين البلدين الصديقين.