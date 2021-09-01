الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك «خلية إرهابية» تسللت من حدود كردستان العراق

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني بمحافظة كردستان غربي البلاد اليوم الأربعاء "تفكيك خلية إرهابية معادية للثورة".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الموقع الإعلامي لفيلق بيت المقدس بمحافظة كردستان القول إن حرس الحدود التابع للفيلق "اشتبك يوم الخميس الماضي مع خلية من الجماعات المناوئة للثورة في منطقة سرو آباد التابعة لمحافظة كردستان، وتمكن من قتل عدد من القوات المناهضة للثورة، وإصابة آخرين، وضبط كميات كبيرة من المعدات والذخيرة".

ولفتت الوكالة إلى أن المجموعة "كانت قد تسللت إلى داخل البلاد من حدود إقليم كردستان العراق بقصد التخريب".