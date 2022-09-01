 ميدو مشيدا بلاعب الاتحاد السكندري: سيكون الأفضل في مصر - بوابة الشروق
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ميدو مشيدا بلاعب الاتحاد السكندري: سيكون الأفضل في مصر

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 5:05 ص | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 5:05 ص

يرى الإعلامي أحمد حسام ميدو أن مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، والمنضم حديثا إلى صفوف المنتخب الوطني، يعتبر ضمن أفضل لاعبي خط الوسط في الفترة الأخيرة.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا، أن مروان عطية يعتبر واحد من أهم لاعبي الاتحاد السكندري في الفترة الأخيرة.

وأشار ميدو، إلى أن مروان عطية سيكون في مكانة أخرى بـ الدوري المصري ، مشددًا على أنه يتمنى أن يكون ضمن القائمة النهائية للمنتخب في الفترة المقبلة.

وتابع: «مروان عطية يجيد الاستخلاص بشكل قوي الأمر الذي ظهر بشكل كبير في مباريات الدوري الأخيرة».


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