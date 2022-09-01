 حماية المستهلك: تخفيضات 30% على المنتجات والأدوات المدرسية في معرض «أهلا مدارس» - بوابة الشروق
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حماية المستهلك: تخفيضات 30% على المنتجات والأدوات المدرسية في معرض «أهلا مدارس»

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 3:12 ص | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 3:13 ص

أكد أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن كافة أسعار المنتجات والأدوات المكتبية والمدرسية في معرض "أهلا مدارس" أقل من مثيلتها في الخارج ونسب التخفيضات لا تقل عن 30 %.
وقال حسام الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية بتنظيم معارض "أهلا مدارس" كل عام لتوفير المنتجات والأدوات المكتبية والمدرسية بأسعار مخفضة.
وأشار إلى أن الصناعة المحلية من الأدوات المدرسية والمكتبية على درجة عالية من الجودة، موضحا أن هناك 23 معرضا رئيسيا لـ "أهلا مدارس" على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى 199 معرضا فرعيا و33 شادرا و500 مكتبة تابعة لمعرض "أهلا مدارس"، وبالتالي تعتبر شبكة متكاملة من المعارض تضم حوالي 800 معرض.
ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك الشكر للاتحاد العام للغرف التجارية على مشاركتها في معرض "أهلا مدارس".

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