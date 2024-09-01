محافظ الشرقية يفتتح معارض أهلاً مدارس بالزقازيق

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افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، معارض "أهلاً مدارس" بمدينة الزقازيق، بشارع الفتح بجوار مستشفى المبرة.

يهدف المعرض إلى توفير كافة احتياجات المواطنين وطلاب المدارس من الأدوات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض، الذي يضم 12 باكية لعرض كافة المستلزمات المدرسية من الأحذية، والشنط، والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام.

كما يتضمن المعرض عرضًا للسلع الغذائية مثل الأرز، والبقوليات، وعسل النحل، والجبن والألبان، واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة، وحلوى المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى منتجات عملاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قرر محافظ الشرقية خفض أسعار بعض السلع والمواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 5-10%، وقام بتدوين الأسعار بنفسه، مؤكداً أن الهدف من إقامة المعارض هو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير السلع الأساسية والضرورية بأسعار مخفضة.

كما افتتح محافظ الشرقية أيضًا معرض "أهلاً مدارس" المقام بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، والذي يضم 8 باكيات لبيع مستلزمات المدارس والسلع والمواد الغذائية، واطمأن من المواطنين المتواجدين بالمعرض على الأسعار وجودة السلع المعروضة من اللحوم والمنتجات الغذائية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة معارض "أهلاً مدارس" بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.