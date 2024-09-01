أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، استضافة لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بعد غد الثلاثاء، السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وذلك في حوار مفتوح حول "الجامعة العربية وتحديات المنطقة.. رؤى وسيناريوهات مستقبلية"، متحدثا عن الجامعة العربية، وقضية فلسطين، والجامعة والمنظمات الدولية، والحرب في السودان.

وأكد "الزناتي"، في بيان له اليوم الأحد، أن اللقاء الذي أعده الكاتب الصحفي إسلام أبو المجد، ويقام في السادسة مساء بالنقابة، يأتي في وقت نحتاج فيه إلى الكثير من الإجابات، حول التداعيات الجارية من الأحداث التي تشهدها المنطقة، ودور الجامعة العربية في الوقت الراهن، في محاور عدة.

وأضاف أن مشاركة السفير حسام زكي، في تقديم رؤيته الآن حول هذه القضايا الشائكة أمر مهم، خاصة بما يحمله من خبرات كبيرة في مجال الدبلوماسية المصرية والعربية، حيث إن السفير زكى قد تولى منصب أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، منذ عام 2016 حتى الآن، وتقلد خلال مسيرته الدبلوماسية عدداً من المناصب الرفيعة، منها منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وكان سفيرا لمصر بالبرازيل، وكبير مستشاري وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط.

كما عمل في قضايا السياسة الخارجية المصرية والصراع العربي الإسرائيلي، ومفاوضات السلام، والمصالحة الوطنية الفلسطينية، وكان نائبا لمدير مكتب وزير الخارجية، وكذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وسفيرًا لمصر في المملكة المتحدة، ومديرا لإدارة دول المشرق العربي بوزارة الخارجية.