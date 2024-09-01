4 شهداء بينهم طفلة في قصف الاحتلال مدينة غزة ومخيم البريج

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال عدة مناطق في مدينة غزة، ومخيم البريج.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلتي مفتاح وبلبل في محيط منتزه البلدية غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد طفلة ومواطن وإصابة 6 آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

واستشهد مواطن جراء قصف مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,691 مواطنا، وإصابة 94,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.