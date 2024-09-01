 رئيس وزراء بريطانيا: يتعين التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة فورا لإنهاء المعاناة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء بريطانيا: يتعين التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة فورا لإنهاء المعاناة

السير كير ستارمر
السير كير ستارمر
هديل هلال
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 4:03 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 4:03 م

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يشعر بـ«الصدمة» بسبب ما وصفه بـ«القتل المروع وغير المبرر لستة رهائن في غزة على يد حماس».

ودعا في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، حماس إلى الإفراج عن جميع الرهائن الآن، مشددًا على أهمية «التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف كافة على الفور لإنهاء المعاناة».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه حدد هويات المحتجزين الستة، الذين عثر على جثثهم في نفق تحت الأرض، في جنوب قطاع غزة.

وزعم في بيان، أنه عثر على الجثث السبت، في «نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة»، وقد أُعيدت إلى إسرائيل، حيث تم التعرف عليها رسميا.

 


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