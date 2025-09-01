

أفاد محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز، بأن قافلة «زاد العزة 27»، التي ينظمها الهلال الأحمر المصري، واصلت اليوم تحركاتها من محيط معبر رفح المصري باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأضاف أنه جرى تفويج الفوج الثالث من القافلة قبل دقائق من التغطية، مشيرًا إلى أن الفوج يتضمن نحو 20 شاحنة غادرت بالفعل الأراضي المصرية عبر معبر رفح، متجهة نحو الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم.

وأكد أن أبرز ما لوحظ خلال متابعة حركة الشاحنات، هو وجود مساعدات إنسانية متنوعة وغير معتادة في الشحنات السابقة، حيث تم رصد شاحنات تحمل البطاطين والمستلزمات الإيوائية، في استجابة واضحة لاحتياجات السكان المتضررين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد من أولى المرات منذ فترة طويلة التي تُرسل فيها شحنات تركّز على المساعدة الإيوائية المباشرة، إلى جانب المواد الغذائية والطبية المعتادة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر عبر الهلال الأحمر المصري لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، من خلال تسيير القوافل بشكل دوري.