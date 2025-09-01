وزير البترول: الدولة تمتلك رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من شركة أنابيب البترول

-بدوي: شركة أنابيب البترول تمتلك قدرات مميزة لنقل الخام من منطقة الأحمر إلى البحر المتوسط وتخزينه

-«أنابيب البترول» تنفذ مشروعات توسعة خطوط الشبكة لتأمين تدفق وضخ إمدادات الوقود للمواطنين والقطاعات المختلفة



أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تمتلك رؤية واضحة لتطوير وتعظيم الاستفادة من شركة أنابيب البترول باعتبارها إحدى القلاع المصرية العريقة في صناعة البترول، والمسئولة عن إدارة وتشغيل شبكات نقل وتوزيع إمدادات البترول ومنتجاته بين مختلف أرجاء مصر، وفق بيان الوزارة اليوم.

وأشار الوزير، خلال الجمعية العامة للشركة بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية دور الشركة في تعظيم مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، بما تمتلكه من قدرات لنقل الخام من منطقة الأحمر إلى البحر المتوسط وتخزينه.

كما أشاد "بدوي"، بما يقدمه العاملون بشركة أنابيب البترول في كل مواقعها من جهود لتنفيذ مشروعات توسعة خطوط الشبكة لتأمين تدفق وضخ إمدادات الوقود للمواطنين وقطاعات الاستهلاك المختلفة.

وشدّد على أهمية الالتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على العاملين في كل مواقع الشركة، مؤكدًا أن حماية شبكة خطوط نقل البترول تمثل أولوية قصوى؛ حفاظًا على السلامة العامة ومنع أي مخاطر قد تنجم عن التعديات أو أعمال الحفر العشوائي في حرم الخطوط.

من جانبه، استعرض المهندس حجاج ربيع، رئيس شركة أنابيب البترول، أهم المشروعات المنفذة، والتي منها الانتهاء من نظام المراقبة والتحكم الآلي والكشف المبكر عن أي تسريب في الخطوط "سكادا"؛ بما يدعم حماية الخطوط من التعديات والسرقات، وكذا حزمة المشروعات المنفذة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة خطوط نقل المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، والتي كان من أهم أهدافها تأمين إمدادات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء "المستهلك الرئيس"، إذ بلغت تكلفة هذه المشروعات نحو 3.3 مليار جنيه.

كما أوضح "ربيع"، موقف ما يُجرى تنفيذه من مشروعات للمساهمة في تعظيم الاستفادة من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وفي مقدمتها مشروع محطة تخزين الخام والمنتجات البترولية بالسخنة، وخط نقل المنتجات البترولية إلى ميناء الحمراء البترولي بالعلمين من مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية.