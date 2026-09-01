وكيل صحة بني سويف يحيل متغيبين للتحقيق ويخصم حافز إشراف خلال جولة مفاجئة بأشمنت

أحال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، العاملين المتغيبين بالوحدة الصحية لقرية "أشمنت" التابعة لإدارة ناصر الصحية إلى الشئون القانونية للتحقيق، إلى جانب خصم حافز الإشراف عن رئيس قسم الأسنان بالإدارة، وذلك في أعقاب جولة ميدانية مفاجئة أجراها للوقوف على مستوى الخدمات الطبية وانضباط سير العمل.

وشملت الجولة التفقدية المرور على مختلف الأقسام ومنافذ تقديم الخدمة داخل الوحدة، حيث راجع وكيل الوزارة سجلات الحضور والانصراف، واطلع على كفاءة أداء الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، فضلًا عن التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وأكد جميعة، أن الانضباط والالتزام بمواعيد العمل يمثلان الركيزة الأساسية لضمان حصول المواطنين على حقهم في رعاية صحية لائقة، مشددًا على ضرورة معالجة أي قصور يُرصد خلال المتابعات الميدانية بشكل فوري.

وجه وكيل الوزارة مدير إدارة ناصر الصحية بتكثيف حملات المرور الإشرافي على الوحدات والمنشآت التابعة للإدارة، وتطبيق حلول عملية تضمن عدم تكرار السلبيات.

وجاء قرار خصم حافز الإشراف عن رئيس قسم الأسنان بالإدارة تأكيدًا على أن دور القيادات الإشرافية يتطلب المتابعة الفعالية والمستمرة على أرض الواقع. كما شملت التوجيهات إعادة توزيع القوى البشرية لأطباء الأسنان بالوحدة الصحية استنادًا إلى حجم العمل ومعدلات تردد المرضى، لاستثمار الكوادر المتاحة بالشكل الأمثل ودعم الأماكن الأكثر احتياجًا.

وتابع وكيل الوزارة آليات التعامل مع المترددين على الوحدة، مشددًا على حسن استقبال المواطنين، والإنصات لمتطلباتهم، وإزالة أي عقبات قد تعترض حصولهم على الخدمة الطبية.

واختتم الدكتور هاني جميعة بالتأكيد على أن الجولات التفتيشية المفاجئة ستستمر بمراكز ومدن المحافظة؛ بهدف قياس التحسن الفعلي في الأداء، وتأكيدًا على تنفيذ التعليمات الوزارية ضمن خطة المديرية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية الأولية.