مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها وأُصيب 3 أشخاص آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من صينية جهينة على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع الحادث، أفاد بانقلاب سيارة ملاكي في المكان المذكور، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين، ليتوجه رجال الشرطة على الفور إلى موقع الواقعة.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة آية محمد عبدالكريم (12 عامًا)، ونُقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى جهينة تحت تصرف جهات التحقيق. كما أُصيبت زهراء محمد عبدالكريم (21 عامًا) بكسر في الفخذ الأيسر، وأبوحنيفة أحمد عبدالكريم (11 عامًا) باشتباه ارتجاج، ومصطفى محمد عبدالكريم (28 عامًا) باشتباه ارتجاج أيضًا، حيث حُوّل الأخير إلى مستشفى الكوامل لاستكمال العلاج.

وتبيّن أن جميع المصابين والمتوفاة ينتمون إلى ناحية أولاد يحيى بمركز دار السلام. وانتقلت عدة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، فيما تم رفع آثاره وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور دون تسجيل أي إعاقات مرورية.

وتُحرَّر محاضر الواقعة تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.