أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيحترم أي قرار يصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن أزمة مباراته أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان كاف قرر تأجيل حسم الموقف النهائي لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى 8 أكتوبر المقبل، أي قبل 24 ساعة من إقامة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وفقاً لما أفادته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء: "سنحترم أي قرار يصدره الكاف بشأن أزمة لقاء جينيراسيون، خاصةً أن الزمالك ذهب إلى ملعب برج العرب وفقا لخطاب الكاف لكن الفريق المنافس لم يحضر".

وأضاف: "الخطاب الأخير الذي أرسله الاتحاد الإفريقي (بشأن إقامة مباريات في الدوري خلال نفس اليوم) لا يعنيني وليس له قيمة بالنسبة لي، وسأحترم أي قرار يصدره الكاف مهما كان رغم تعرضنا لمؤامرة كبرى".

وأكمل: "الأهلي ليس طرفًا ولا أعرف لماذا يتحدث عن الأسباب الأمنية، وقد أعتذر له إذا واجه المصري البورسعيدي والإسماعيلي بالدوري خارج القاهرة، لا أعرف لماذا لا يلعب ضدهما في بورسعيد أو الإسماعيلية".