رئيس الوزراء اليمني يشيد بعمق ومتانة العلاقات اليمنية المصرية

أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بعمق ومتانة العلاقات اليمنية المصرية، المستندة الى تراكم حضاري وتاريخي كبير والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأكد لدى استقباله اليوم السفير المصري لدى اليمن، أحمد فاروق، ضرورة تفعيل التنسيق لمتابعة استكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته مؤخرًا إلى مصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن الزيارة أضافت دفعة جديدة إلى العلاقات المتميزة والمتينة بين البلدين وترسيخ عرى الأخوة الصادقة والصلات المتينة، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ونوه بالدعم المصري لليمن وشعبها وموقفها الشجاع في المشاركة بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لإجهاض المشروع الإيراني في اليمن وما يمثله من خطر وجودي على المنطقة برمتها، وكذا رعايتها الكريمة للجالية اليمنية المقيمة في مصر.

وتناول اللقاء، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين والجهود المبذولة لرعاية اليمنيين وإيلائهم الاهتمام اللازم في مصر، وتفعيل أعمال اللجنة العليا المشتركة، تنفيذا لمقررات الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الى القاهرة، إضافة الى المواقف المشتركة تجاه عدد من القضايا وفي مقدمتها أمن البحر الأحمر وتامين الملاحة الدولية، وتفادي كارثة خزان صافر الذي تستخدمه مليشيا الحوثي للابتزاز السياسي.

كما جرى مناقشة التحركات الأممية لإحلال السلام في اليمن، والخطوات المنجزة لاستكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة الجديدة والدور المصري الداعم في هذا الجانب.

وجدد السفير المصري لدى اليمن، التأكيد على دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على عودة الأمن والاستقرار في اليمن، لافتًا إلى ما تم إنجازه لتنفيذ نتائج الزيارة التي قام بها دولة رئيس الوزراء الى مصر، والدور المعول عليها في الدفع بآفاق التعاون المشترك بين البلدين الى مستويات جديدة.