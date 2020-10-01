تعيين شادي عبد الله مستشار إعلاميا لوزراة التضامن

قررت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، تكليف الكاتب الصحفي بمؤسسة الأهرام شادي عبد الله زلطة، بتولي منصب المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وشكلت "القباج" فريقًا إعلاميًا للوزارة برئاسة الصحفي شادي عبد الله، ويضم كلًا من الإعلامية شيرين فتحي مسئول الإعلام المرئي والمسموع للوزارة، والكاتب الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم محمد عبد المنعم مسئول الإعلام المقروء "الورقي والالكتروني"، وذلك بالتنسيق مع فريق الإدارة العامة للإعلام بالوزارة بقيادة مها إسماعيل، وفريق التصوير، والإعلام الاجتماعي، وذلك في إطار جهود مستمرة لإعلاء القضايا التي تقوم الوزارة على العمل بها، وتأكيداً لسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لجميع الفئات الأولى بالرعاية.

ووجهت الفريق الإعلامي للوزارة، بضرورة تسهيل أداء الإعلاميين والصحفيين من خلال حصولهم على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، خاصة أن الإعلام يعد شريكًا أساسيًا في كل أنشطة وبرامج الوزارة، ويلعب دورًا كبيرًا في إظهار كافة الحقائق للمواطنين.