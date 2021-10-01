 السعودية توافق على تسيير رحلات استثنائية من المملكة إلى كابول - بوابة الشروق
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السعودية توافق على تسيير رحلات استثنائية من المملكة إلى كابول

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 4:34 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 4:34 م

أعلنت السفارة الأفغانية في العاصمة السعودية الرياض اليوم الجمعة أن الجهات المختصة بالمملكة وافقت على السماح لشركة الخطوط الجوية الأفغانية "آريانا" بتسيير رحلات "استثنائية" من المملكة إلى كابل.

وأوضحت السفارة في بيان لها على صفحتها في فيسبوك أن الحكومة السعودية وافقت على تسيير"آريانا" تسع رحلات استثنائية بهدف مساعدة الأفغان الذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب جائحة فيروس "كورونا".

ومن المقرر حسب البيان أن تسير هذه الرحلات في الأيام القليلة القادمة.

ويعمل نحو 300 ألف أفغاني في المملكة العربية السعودية.

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