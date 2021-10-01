انطلاق «إكسبو 2020 دبي» بمراسم افتتاح باذخة

انطلق معرض "إكسبو 2020 دبي"، بمراسم احتفال باذخة تضمنت الألعاب النارية والموسيقى ورسائل عن قوة التعاون الدولي وأهميته للمستقبل، وهي المرة الأولى لإقامة "إكسبو" بالشرق الأوسط.

وسيفتح مقر إقامة المعرض أبوابه بالكامل للمشاركين والعارضين من نحو 200 دولة غدا الجمعة بعد أن تأجل لعام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتم اختيار دبي مقرا للمعرض قبل 8 سنوات لتلي بذلك ميلانو الإيطالية التي استضافت "إكسبو 2015".

وتكلف المعرض في دبي نحو 6.8 مليار دولار.

وتقول دبي إنها تريد أن يكون "إكسبو"، وهو معرض للثقافات والتكنولوجيا وفنون المعمار ويقام هذا العام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، عرضا للابتكار ومكانا لمناقشة ومواجهة تحديات عالمية مثل التغير المناخي والصراعات والنمو الاقتصادي.

ويتوقع "إكسبو" رسميا أن يجتذب زيارات أكثر من التي شهدتها ميلانو بما يقدر بأكثر من مثلي سكان الإمارات.

وقالت ريم الهاشمي، المدير العام لـ "إكسبو 2020 دبي" في حديث لوكالة "رويترز: "نحن على ثقة كبيرة ... ليست فقط من خلال المسؤولية عن كيف ندير الموقف في ظل كوفيد لكن أيضا كيف نقدم برنامجا مثيرا للزوار ونأمل أننا سنتمكن من إدارة الموقف بحرص من خلال الانفتاح والبقاء في ذات الوقت متحفظين لنبقي السلامة العامة أولا وأولوية قصوى".

وخففت الإمارات أغلب قيود مكافحة كوفيد، لكن الدخول إلى "إكسبو"، الذي يعتبر أول حدث عالمي كبير يقام ويفتح أبوابه للزائرين منذ جائحة فيروس كورونا، يتطلب استخدام الكمامة وللزوار فوق 18 عاما أن يكونوا قد تلقوا اللقاح أو لديهم فحص سلبي.

وقبل الجائحة، توقعت شركة الاستشارات (إي.واي) بأن يساهم "إكسبو" خلال أشهره الستة بنحو 1.5% من الناتج الإجمالي المحلي للإمارات.

وتأمل دبي في أن تعطي اقتصادها دفعة من خلال اجتذاب 25 مليون زيارة عمل وسياحة للمعرض الدولي الذي بنته على مساحة 4.3 كيلومتر مربع في الصحراء. كما تتطلع العديد من الدول والشركات للمعرض، لتعزيز التجارة والاستثمار.

ومن النجوم التي رصعت حفل الافتتاح، والذي عرض في أماكن عامة في أنحاء الإمارات، مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي والمغنية البريطانية إيلي غولدينغ وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ والمطرب السعودي محمد عبده.