أوكرانيا: روس أتوم تحاول السيطرة على محطة زابوريجيا النووية

قال بيترو كوتين، رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجوأتوم" إن هناك محاولات روسية لنقل تبعية محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو إلى شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة "روس أتوم".

وقال بيترو كوتين - خلال مقابلة مع شبكة "بي.بي.سي." اليوم السبت - "إنهم يحاولون جعل موظفينا يوقعون على اتفاقات للعمل في روس أتوم".

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن تصريحات كوتين تأتي بعد أنباء عن أن دورية روسية اعتقلت الأوكراني إيهور موراشوف، مدير عام محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بعد ظهر أمس الجمعة.

وأضاف كوتين، استناداً إلى محاولات حدثت من قبل على حد قوله، "نتوقع أنهم يحاولون إقناعه بقبول هذه الخطوة من الروس، وهي سيطرة روس أتوم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

ووصف كوتين موراشوف بأنه الشخص الرئيسي المسؤول عن سلامة المحطة، والتي يتولى تشغيلها حالياً 7000 شخص في الموقع.

وفي سياق متصل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على لسان متحدث باسمها، إنها تواصلت مع السلطات الروسية وطلبت توضيحات، على إثر التقارير التي أفادت باعتقال مدير عام محطة زابوريجيا النووية.

وزابوريجيا هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، - أمس - على اتفاقات لضمها إلى روسيا.