القوات الروسية تنسحب من بلدة ليمان الاستراتيجية مع تقدم الجيش الأوكراني

أكد الجيش الروسي أن القوات الروسية انسحبت من مدينة ليمان ذات الأهمية الاستراتيجية في شرق أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في موسكو اليوم السبت إن القوات المسلحة انسحبت بسبب خطر تطويقها من جانب القوات الأوكرانية.



وكانت السلطات الأوكرانية فد تحدثت في السابق عن حوالي 5 آلاف جندي روسي محاصرين.



وكان القتال العنيف دار حول ليمان بعنف لعدة أسابيع.



وبعد الهزيمة في منطقة خاركيف شمالي أوكرانيا وانسحابها منها، حاولت القوات الروسية بناء خط أمامي جديد على طول نهري أوسكيل وسفرسكي دونيتس.



تعتبر ليمان مدينة مهمة لقربها من المنطقة المزدحمة "سلوفيانسك-كراماتورسك التابعة لكييف.



فمن ناحية، هي تتيح القدرة على شن هجمات في شمال منطقة دونباس، ومن ناحية أخرى تعد حاجزا أمام هجوم أوكراني مضاد.



وسقطت المدينة اليوم السبت بعد قتال عنيف.



وقد رفعت الوحدات الأوكرانية العلم الوطني باللونين الأزرق والأصفر في ليمان.



وكان الأوكرانيون استولوا عليها بعد تطويق المدينة بصورة محكمة ، وشنت هجمات من الغرب ومن الشمال والجنوب، ما أدى إلى تعرض رابط الإمداد والتراجع الوحيد للروس إلى الشرق عبر زاريخنه وتورسكه لإطلاق نار المدفعية الأوكرانية.



في ظل هذه الظروف ليس من الواضح عدد الجنود الروس الذين قتلوا أو أسروا.