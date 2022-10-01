ألمانيا تعتزم دعم الدنمارك والسويد في تحقيقات الانفجارين في خطي نورد ستريم

تعتزم ألمانيا دعم الدنمارك والسويد في التحقيقات في الانفجارين اللذين وقعا في خطي غاز نورد ستريم 1 و2 تحت مياه بحر البلطيق.



جاء ذلك مع إعلان وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم السبت عن تشكيل مجموعة تحقيق مشتركة.



وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" كل الدلائل تشير إلى أعمال تخريبية في خطي نورد ستريم" مشيرة إلى أن ألمانيا ستتعاون بشكل وثيق للغاية مع الدنمارك والسويد من أجل كشف ملابسات ما حدث.



وأضافت فيزر: "نعتزم الآن تشكيل فريق تحقيق مشترك، وهو عبارة عن مجموعة تحقيق مشتركة تعمل وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي سترسل فيها الدول الثلاثة محققين".



ومن المنتظر أن يتعاون داخل هذه المجموعة خبراء من البحرية والشرطة وأجهزة الاستخبارات.



من ناحية أخرى، أعلنت فيزر عن القيام بأعمال تفتيش بحري بالتعاون مع دول الجوار بولندا والدنمارك وكذلك مع السويد، وقالت: "سنقوم بدوريات بتنسيق مكثف للغاية مع بعضنا البعض. وسنظهر أكبر قدر ممكن من التواجد"، وأوضحت أنه سيتم لهذا الغرض استخدام كل السفن المتاحة التابعة للشرطة الاتحادية.



يشار إلى أنه جرت ملاحظة أربعة تسريبات في خطي نورد ستريم 1 و2 منذ ليلة الأحد/ الاثنين في الأسبوع الماضي، وتفترض العديد من الدول أن سبب ذلك هو عمل تخريبي.



وأعلنت الدنمارك والسويد في خطاب مؤرخ بتاريخ 30 سبتمبر الماضي عن رصد تفجيرين تحت مياه بحر البلطيق، وجاء في الخطاب أنه تم رصد هزتين بقوة 2.3 و2.1 درجة "وهو ما يعادل على الأرجح تفجير عدة مئات من الكيلوجرامات من المتفجرات".