التلجراف: هل يعني إرسال جنود بريطانيين إلى أوكرانيا بداية صدام مباشر بين الغرب وروسيا؟

وقال شابس، بعد اجتماع مع رئيس الأركان العامة الجنرال باتريك ساندرز وعدد من القادة في قاعدة سالزبري بلاين: "كنت أتحدث اليوم عن جعل التدريب أقرب، وداخل أوكرانيا في حقيقة الأمر".

أوروبا تعاقب المملكة المتحدة

ومن صحيفة التلغراف أيضا نستمر في جولتنا مع الصحفية البريطانية ومقال نشرته عن طبيعة العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد البريكست.

وطرح المقال تساؤلا ملحا حول ما إذا كانت العلاقات الأوروبية البريطانية بخير أم أن هناك ما يقوضها ويحول دون استمرارها على نفس المستوى من القوة والتوافق مقارنة بما كانت عليه قبل البريكست.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجميع كانوا يظنون أن قضية البريكست وكل ما يتعلق بها من أمور اختفى من المشهد السياسي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكن بالحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية بتغريم بريطانيا 32 مليون جنيه إٍسترليني– لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية – جاء ليثبت عكس ذلك ويعيد إلى الأذهان القضايا الخلافية الأكثر جدلا التي أثارها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واستندت المحكمة في فرض الغرامة على بريطانيا إلى عدم قدرة الحكومة على الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستخدام أنواع محددة من الوقود في تشغيل وسائل نقل بحرية يفرض عليها الاتحاد الأوروبي ضريبة، مما أدى إلى تحول مستخدمي تلك الأنواع الخاضعة للضريبة الأوروبية في إيرلندا الشمالية إلى استخدام أنواع أخرى، وهو ما تعارض مع ما جاء في الاتفاق الفرعي من البريكست– الخاص بقواعد تحكم الوضع الخاص لإيرلندا الشمالية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي– ودفع المحكمة الأوروبية بفرض تلك الغرامة.

وكان الحكم في البداية بتغريم المملكة المتحدة 28 مليون جنيه إسترليني، لكن محكمة العدل الأوروبية قررت زيادة الغرامة وفرضها على بريطانيا– لا على إيرلندا الشمالية – لأن فرضها على الإقليم الشمالي فقط قد "لا يكون رادعا بما فيه الكفاية، وهو ما لن يحقق الهدف الذي يتمثل في عدم تكرار هذه المخالفة مرة ثانية للقانون الأوروبي".

ويظهر الحكم الأوروبي على المملكة المتحدة أن هناك الكثير من الشكوك التي أصبحت تحاصر الشعارات التي كانت ترددها الحملات الداعمة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية– مثل محكمة العدل الأوروبية– سوف يظلون "أصدقاء" للمملكة المتحدة حتى بعد البريكست، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.

ورأى كاتب المقال توم هاريس أن هذه الصداقة ربما تكون في أي شيء إلا عندما يتعلق الأمر بقواعد الاقتصاد والسوق والشؤون التجارية، وهي وجهة النظر إزاء الغرامة التي فرضتها المحكمة الأوروبية على المملكة المتحدة، والتي تشكك في إمكانية أن يكون هناك أي قدر من الصداقة قد راعاه الاتحاد الأوروبي قبل إصدار هذا الحكم بحسب ما قال هاريس.

ورجح أيضا أن "الصورة الوردية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي للعالم والتي يظهر في جنباتها شباب يرقصون على أرض البرلمان في حين يتظاهر أعضاء البرلمان بالإعجاب بالعرض ما هي إلى ممارسات دعائية".