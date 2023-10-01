الكويت تستنكر حرق متطرف لنسخة من القرآن في السويد

أعربت وزارة الخارجية عن استنكار دولة الكويت الشديد لقيام أحد المتطرفين في مدينة مالمو بالسويد بحرق نسخة من المصحف الشريف، بعلم السلطات المحلية، في تصرف مشين لا مبرر له يخالف كل القيم والمبادئ الإنسانية، ويهدف إلى تأجيج وإثارة الرأي العام واستفزاز مشاعر المسلمين قاطبة.



ودعت الكويت في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية اليوم الأحد، مجدداً مملكة السويد إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإيقاف تلك السلوكيات التي تهدد قيم التعايش السلمي وتأجج العنف، وتذكي خطاب الكراهية بين الشعوب، لتؤكد دعمها للجهود الدولية في المحافظة على الأمن والسلام بين الشعوب وتكريس قيم التسامح.

وتكررت حوادث حرق القرآن في السويد الأمر الذي قُوبل بإدانات واسعة في العالمين العربي والإسلامي.