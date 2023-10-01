طمأن اللاعب أشرف أحمد زكي الشهير بأشرف فولة، بطل العالم السابق في لعبة كمال الأجسام؛ الجمهور المصري على حالته الصحية، وذلك بعد توجيه الرئيس السيسي بتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة لعلاجه على خلفية تعرضه للإصابة بفشل كلوي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت: «الحمد الله أنا بخير وكويس وإن شاء القادم خير، وفي النهاية اختبار ربنا للإنسان رحمة»، واصفا الاهتمام الذي يلقاه منذ نقله بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي؛ بالحلم غير المتوقع.

وأشار إلى مخاطبته الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، موضحا أنه لم يتوقع وصول ندائه إلى الرئيس السيسي ومحادثته هاتفيا للاطمئنان على حالته والتوجيه بسرعة علاجه، قائلا: «لم أتخيل أن تصل رسالتي للرئيس، مكالمته هزت كياني، أنا حاليا -رغم المرض- نفسيتي في السماء وإحساسي لا يمكن وصفه».

وأشار إلى بدء أولى خطوات رحلة العلاج؛ بإجراء فحوصات طبية على أعضاء الجسم، لافتا إلى انتظار نتائج الفحص المبدئي للتحاليل تمهيدا لتهيئة الجسم لعملية الزراعة، موضحا أن العلاج يتطلب بعض الوقت.

ونوه بطل مصر السابق إلى إزاله كليتيه في عملية سابقة قبل التوجه بندائه إلى الدولة، مضيفا أن يتوجه إلى الله في كل لحظة شكرا على تسخير الأسباب لعلاجه.

واختتم بتوجيه عبارات الشكر إلى الرئيس السيسي قائلا: «ربنا يديم عليه نعمة الصحة، ويخليه لمصر، الواحد حس بأن له أب بجد في ظهره ، مكنتش احلم يحصل معايا كدا».