السجن من عامين لـ6 سنوات لـ3 متهمين بحيازة 21 لفافة هيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الأحد، "م.ا.ع" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، وكل من"م.ح.ع"، و"و.ص.س"، بالحبس عامين، وتغريم كل منهما 10 ألف جنيه، ومصادرة المخدرات المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهام الأول بالاتجار بالمواد، والثاني والثالث بالتعاطي، وذلك في القضية المقيدة برقم 5710 لسنة 2023 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار والتعاطي، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات أنه وعلى أثر ورود بلاغ من أحد المارة حول قيام المتهم الأول، "عامل"، بالاتجار بالمواد المخدرة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وبترقب تحركاته أبصرته يخرج للمتهمين الثاني، "عامل"، والثالث، "نجار"، لفافتين لمخدر الهيروين، من كيس بلاستيكي كان بحوزته، فتم ضبطهما.

وأضافت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، انه وبفض الكيس البلاستيكي الذي كان بحوزة المتهم الأول، تبين أنه يتحوي على 21 لفافة لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهم أقر الأول بإحرازه للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، والثاني والثالث بقصد التعاطي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة، لتسهيل التواصل.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، تم إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، ومحمد هيثم عزت مزيد، وسامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة، أحمد عبد الوهاب.