تناولت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية احتمال ترشح دوقة ساسكس ميجان ماركل إلى أحد مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي، بينما قال مصدر بحزب العمال البريطاني في وقت سابق إنها كانت تعمل على تحقيق هدف الفوز بالرئاسة الأمريكية.

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، أن ماركل لم تخفِ سر سياساتها ذات الميول اليسارية، وإيمانها بأنه يمكن للنساء تغيير العالم، وبالتالي لن يتفاجأ أحد من ترديد اسمها في هوليوود الليلة الماضية، باعتبارها بديل ذي فرصة ضعيفة للعضوة الراحلة بمجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، ديان فينشتاين.

- ميجان في عالم السياسة

وفي الواقع، بعد دقائق من إعلان وفاة فينشتاين، صاحبة الـ90 عاما، يوم الجمعة، قيل لـ"ديلي ميل"، إن "المكالمات انهالت على الهاتف" بشأن تكهنات تفيد بأن دوقة ساسكس قد تعلن ترشحها لقضاء مدة الـ13 شهراً المتبقية من ولاية فينشتاين.

وقال مصدر مقرب من حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي سيختار من يحل محل فينشتاين، إن فرص ميجان بكل تأكيد ضعيفة، "لكن في حالة الجنون الموجودة في السياسة الأمريكية هذه الأيام، ليست أمراً مستحيلاً، حدثت أمور أكثر جنوناً".

وتمخض عن وفاة فينشتاين موقفاً فريداً، حيث يتمتع نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الذي يعتبر المرشح الأوفر حظاً للرئاسة حال حدث أي شيء للرئيس الأمريكي جو بايدن، بحرية اختيار شخص ليحل محل العضوة الراحلة حتى إجراء الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2024.

وشهد موقفاً مشابهاً في أكتوبر 2020 عندما اختار بايدن -المرشح آنذاك- عضو مجلس شيوخ آخر عن كاليفورنيا، كامالا هاريس، لتكون نائبته عند الترشح أمام دونالد ترامب.

وحينها، أفادت "ديلي ميل"، بأن مصدرا بارزا في حزب العمال البريطاني أكد أن ميجان كانت "تتواصل مع ديمقراطيين بارزين" لبناء حملة شعبية لتغذية طموحاتها السياسية حيث تكون الرئاسة الأمريكية هدفها النهائي.

- بديلة ملونة البشرة

وقال مصدر، إن الحاكم نيوسوم تعهد باستبدال فينشتاين بامرأة من أصحاب البشرة السمراء، مضيفاً: "المشكلة التي يواجهها الآن هي أن جميع الشخصيات اللاتي في دائرة خيارته أكدن بالفعل عزمهن الترشح على مقعد فينشتاين في الانتخابات المقبلة".

وأضاف المصدر، أن "نيوسوم لا يمكنه اختيار أحدا منهن حيث سينظر إلى الأمر باعتباره تفضيل لمرشحة بعينها في السباق الانتخابي المقبل، وسيتهم بالمحاباة".

وتابع، "لذا فإنه يحتاج إلى امرأة ذات بشرة ملونة يمكنها أداء المهمة لمدة 13 شهراً وتوافق على عدم الترشح أمام أي من المرشحين المخضرمين الذين ترشحوا بالفعل، ولا يوجد العديد من النساء اللائي يناسبن هذا الهدف، ولهذا يتردد اسم ميجان".

وبحسب الصحيفة، يقال إن ميجان والأمير هاري نظما اجتماعاً افتراضياً دام لساعة مع نيوسوم، لكنه اختار مرشحاً آخر.