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لحظة تبادل إطلاق النار أمام مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة#العربية pic.twitter.com/VAIiTRDBsy
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 1, 2023
لحظة تبادل إطلاق النار أمام مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة#العربية pic.twitter.com/VAIiTRDBsy