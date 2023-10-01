عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد لحظة تبادل إطلاق النار أمام مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة، صباح اليوم الأحد.





لحظة تبادل إطلاق النار أمام مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة#العربية pic.twitter.com/VAIiTRDBsy — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 1, 2023

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن الانفجار الذي شهدته العاصمة أنقرة «هجوم إرهابي»، منوهًا أنه استهدف مقر مديرية الأمن التابعة للوزارة.



وأضاف خلال تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، صباح الأحد، أن إرهابيين اثنين حاولا الاعتداء على وزارة الداخلية بسيارة تجارية خفيفة وقنابل يدوية.



وأشار إلى أن قوات الأمن قرب مقر الداخلية بادلت الإرهابيين إطلاق النار، قائلًا إن «أحد الإرهابيين فجر نفسه داخل السيارة وتم تحييد الإرهابي الآخر».



ونوه إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح طفيفة؛ نتيجة تبادل إطلاق النار.



وطوقت قوات الأمن التركية مبنى البرلمان وأغلقت الطرق المؤدية إليه، وذلك على خلفية الانفجار الذي هز العاصمة أنقرة، صباح اليوم الأحد.



وسُمع دوي انفجار الأحد في العاصمة التركية أنقرة، قرب مقر البرلمان الذي كان من المقرر بأن يفتتح دورته الجديدة في وقت لاحق من اليوم، وفق ما ذكر مراسل «فرانس برس».



وأشارت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» إلى إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور؛ بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.



ولفتت الوكالة التركية إلى وصول قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية إلى المنطقة؛ للتعامل مع تداعيات الحادث.