أثار الهدف الذي سجله لويس دياز لصالح ليفربول في شباك توتنهام وتم إلغاؤه بقرار من تقنية الفيديو حالة جدل كبرى خاصة بعد أن اعترفت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي، بصحة الهدف.

وعلق يورجن كلوب مدرب ليفربول على ما حدث حيث تحدث قائلاً: "تأكدنا من أن هدف دياز ليس تسللاً والأمر كان واضحاً ليس هناك تسلل ولكن في الوقت ذاته يجب أن نؤمن بالمنظومة التحكيمية فالأخطاء واردة".

وأضاف كلوب: " أنا فخور جداً باللاعبين وكنا ممتازين في اللقاء وكنا نستحق نقطة على الأقل، وقبلنا هدفاً لسوء حظ ماتيب الذي عمل كثيراً بشكل جيد في المباراة".

وتحدث كلوب عن المباراة بشكل عام مؤكداً أن الأمر كان صعباً على توتنهام ولم يستطع لاعبو الفريق حسم المواجهة رغم الزيادة العددية، معترفاً أن الأمور كانت معقدة جداً لليفربول بعد حالة الطرد الثانية التي حدثت للريدز.

وقالت لجنة الحكام في بيان رسمي إن عدم احتساب هدف دياز كان خطأً مباشراً من قبل تقنية الفيديو "VAR" والتي فشلت في رصد الحالة، وأكدت اللجنة أنها ستقوم بدراسة متأنية لما حدث قبل اتخاذ قرار نهائي.

وأثبتت الإعادة التلفزيونية أن تقنية الفيديو فشلت في احتساب الهدف الصحيح الذي سجله دياز في الدقيقة 34.