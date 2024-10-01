إعلام عبري: الهجوم على دمشق هو عملية اغتيال مستهدفة

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فجر اليوم الثلاثاء، بأن الهجمات على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدنية.



وأكدت وكالة "سانا" سماع دوي انفجارات عديدة في محيط دمشق، فيما أعلن التلفزيون السوري أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة".

وأشارت الإذاعة إلى "اندلاع حريق في محيط المزة-فيلات غربية، جانب الحديقة الفرنسية، إثر العدوان الذي استهدف العاصمة، وعناصر الإطفاء تتعامل مع الحريق وسط سماع أصوات سيارات الإسعاف في المنطقة، والمعلومات الأولية تشير لارتقاء شهداء ووقوع إصابات بشرية".

وأعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري فجر يوم الثلاثاء مقتل المذيعة صفاء أحمد إثر الهجوم الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة دمشق.

وذكرت إذاعة "شام إف إم" في دمشق أن دوي انفجارات متتالية سمع في المدينة والدفاعات الجوية تعاملت مع أهداف معادية في محيط العاصمة وسط تصاعد لأعمدة الدخان في محيط منطقة المزة.