مصرع طفلة وإصابة والدتها صدمتهما سيارة بمنطقة بولاق الدكرور

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، بعدما صدمتهما سيارة مسرعة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة مسرعة يقودها شاب بطفلة ووالدتها؛ مما تسبب في مصرع الطفلة وإصابة والدتها، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقلت الأم المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.