ماذا قال الحوثيون عن الهجوم الإيراني على إسرائيل؟

قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، إن "ردع كيان العدو الصهيوني والتصدي له هو السبيل الوحيد للجمه ومنعه من التمادي في جرائمه".

وأضاف: "نبارك العملية الإيرانية التي ضربت أهدافا عسكرية للعدو داخل فلسطين المحتلة".

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق 1864 صفارة إنذار خلال الساعة الأخيرة في جميع أنحاء "إسرائيل" بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، وفقاً لما نقلته قناة "الميادين".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسئول إيراني قوله إن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن "إسرائيل ستُستهدف مرة أخرى إذا ردّت"، في إشارة إلى الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ضربت إسرائيل.

وأوضحت إيران أن الهجمات تأتي رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.