جلسة مفتوحة وطارئة لمجلس الأمن بعد هجوم إيران على إسرائيل

أعلن مجلس الأمن الدولي، في بيان مقتضب، عقد جلسة مفتوحة وطارئة غدًا الأربعاء بشأن التطورات في الشرق الأوسط.

وتسود اضطرابات حادة وسط نُذر حرب إقليمية واسعة، حيث شنت إيران هجومًا صاروخيًّا على إسرائيل.

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.

وفي محور متقاطع، وبجانب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، فإنّ جيش الاحتلال كان قد أعلن بدء عملية برية في جنوب لبنان، في خطوة لاقت تنديدًا وأثارت تحذيرات من اضطرابات حادة بالمنطقة.